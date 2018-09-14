2018-09-14T17:14:42+03:00
Авто

15 сентября в Набережных Челнах перекроют проспекты Хасана Туфана и Чулман

Причина - проведение спортивного мероприятия "Кросс Татарстана-2018"
Алина ГАБДУЛИНА
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Движение будет ограничено с 9.30 до 12.00 15 сентябряДвижение будет ограничено с 9.30 до 12.00 15 сентябряФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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15 сентября в Набережных Челнах с 9.30 до 12.00 ограничат движение по проспектам Хасана Туфана и Чулман. Об этом жителей заранее предупреждает администрация города.

В частности, транспортные средства не допустят на участок дороги от Дворца бракосочетаний до остановки «проспект Чулман» и в обоих направлениях от улицы Раскольникова до проспекта Чулман.

Причиной перекрытия дорог станет проведение спортивного мероприятия "Кросс Татарстана-2018".

Автовладельцев просят заранее продумывать свой маршрут.

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