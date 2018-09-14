В эти выходные в домах Вахитовского района Казани будут отключать свет
В грядущие субботу и воскресенье в столице Татарстана ряд домов в Вахитовском районе будут оставлять без электричества.
Причина тому плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.
Так, 15 сентября с 8.00 до 13.00 электричество пропадет в доме №70 по улице Карла Маркса. Также в субботу с 13.00 до 17.00 без света останутся жители домов: улица Хади Такташа, 28, 34, 54, 58, 74, 85.
А в воскресенье, 16 сентября, с 8.00 до 13.00 свет отключат в доме №29 по улице Горького. Подольше в этот день - с13.00 до 17.00, без света окажутся жители дома №41а, что на улице Павлюхина.
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