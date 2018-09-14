СЕГОДНЯ 16:42 2018-09-14T16:42:56+03:00

Йошкар-Ола оказалась на 31 месте, Чебоксары на 47, а Казань и вовсе на 61

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Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск попали в ТОП-20 самых безопасных городов России, заняв в рейтинге 12, 13 и 16 места соответственно.

Более 60 тысяч человек из 150 городов попросили оценить высказывание "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по шкале от 1 до 10. Под единицей подразумевалось - "полностью не согласен", а под десяткой - "полностью согласен".

Также в этом рейтинге Йошкар-Ола оказалась на 31 месте, Чебоксары на 47, а Казань и вовсе на 61.

Топ-20 составлялся аналитиками портала Domofond.

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