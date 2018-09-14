Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск попали в ТОП-20 самых безопасных городов России
Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск попали в ТОП-20 самых безопасных городов России, заняв в рейтинге 12, 13 и 16 места соответственно.
Более 60 тысяч человек из 150 городов попросили оценить высказывание "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по шкале от 1 до 10. Под единицей подразумевалось - "полностью не согласен", а под десяткой - "полностью согласен".
Также в этом рейтинге Йошкар-Ола оказалась на 31 месте, Чебоксары на 47, а Казань и вовсе на 61.
Топ-20 составлялся аналитиками портала Domofond.
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