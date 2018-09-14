Главой Тукаевского района Татарстана стал Фаил Камаев

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-14T16:20:18+03:00

Он смог занять эту должность после дополнительных выборов

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9 сентября в единый день голосования Фаил Камаев был избран в совет Мелекесского сельского поселения. Это дало ему шанс баллотироваться на пост главы Тукаевского района. До этого он являлся руководителем Исполкома, но для дальнейшего продвижения ему пришллось сложить полномочия.

В итоге 14 сентября во время внеочередной сессии местные депутаты единогласно избрали Фаила Камаева на должность главы Тукаевского района.

Кстати, вместо него и. о. руководителя Исполкома района назначен первый зам главы Ленар Авзалов.

Напомним, предыдущий глава Василь Хазеев покинул свой пост в связи с уходом на пенсию и спустя чуть более полугода стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с землей лесного фонда.

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