Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск противников мусоросжигательного завода
14 сентября Верховный суд Татарстана рассмотрел коллективный иск 109 жителей поселка Осиново, которые против строительства рядом с ними мусоросжигательного завода (МСЗ). Ответчиками по этому заявлению выступили республиканские Кабмин и Минстрой.
По мнению местных жителей, власти допустили нарушение закона при утверждении территориальной схемы обращения с отходами на всех возможных этапах. А именно ими не были организованы общественные слушания по этому документу.
В итоге рассмотрев дело Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск местных жителей.
А именно, были признаны недействующими те положения территориальной схемы обращения с отходами, которые касаются МСЗ и предстоящего строительства полигона золо-шлаковых отходов. Сообщает «Казанский репортер».
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