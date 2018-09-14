Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск противников мусоросжигательного завода

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-14T16:02:31+03:00

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14 сентября Верховный суд Татарстана рассмотрел коллективный иск 109 жителей поселка Осиново, которые против строительства рядом с ними мусоросжигательного завода (МСЗ). Ответчиками по этому заявлению выступили республиканские Кабмин и Минстрой.

По мнению местных жителей, власти допустили нарушение закона при утверждении территориальной схемы обращения с отходами на всех возможных этапах. А именно ими не были организованы общественные слушания по этому документу.

В итоге рассмотрев дело Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск местных жителей.

А именно, были признаны недействующими те положения территориальной схемы обращения с отходами, которые касаются МСЗ и предстоящего строительства полигона золо-шлаковых отходов. Сообщает «Казанский репортер».

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