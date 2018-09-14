Президент Татарстана встретился с компанией-инвестором из Ирана
В эту пятницу, 14 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством иранской компанией-инвестором Daric Investment Group.
- У нашей республики накоплен большой опыт взаимодействия с Ираном. В то же время объемы товарооборота между Татарстаном и Ираном пока не соответствуют имеющимся возможностям. Определённая динамика все же есть, я считаю, нужно активнее работать. Потенциал здесь достаточно большой, - отметил в беседе Рустам Минниханов.
В свою очередь собственник и председатель правления иранской компании Мохаммад Реза Зонузи Мотлага подтвердил свою готовность к сотрудничеству с КАМАЗом.
- Мы имеем честь представить вам крупнейшее сообщество промышленников и бизнесменов северо-запада Ирана. Они готовы организовать сотрудничество с коллегами из Татарстана по целому ряду направлений, - также сказал гость.
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