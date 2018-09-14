2018-09-14T15:36:13+03:00
Общество

Подозреваемая в мошенничестве депутат Казгордумы попала в больницу

У 52-летней Рушании Бильгильдеевой случился гипертонический криз
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что женщина обманула людей на 7 миллионов рублей.Утверждается, что женщина обманула людей на 7 миллионов рублей.
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После задержания депутата Казгордумы и главы реготдела политической партии 52-летней Рушание Бильгильдеевой стало плохо. Женщину госпитализировали.

У нее диагностировали гипертонический криз. Сейчас давление удалось нормализовать, состояние стабильное. Бильгильдеева находится в хорошем расположении духа. Сообщает «Казанский репортер».

Напомним, накануне депутата задержали и допросили по подозрению в совершенных ею мошенничеств с приобретением земли. По версии следствия, Рушания Бильгильдеева получила 7 миллионов рублей, но то, что обещала, так и не исполнила.

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