Под Казанью разом сгорело 30 сараев

СЕГОДНЯ 15:16 2018-09-14T15:17:18+03:00

Жители поселка Габишево утверждают, что в огне погибли пятьдесят домашних животных, которые там находились

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В пять утра 14 сентября в поселке Габишево Лаишевского района сгорели 30 сараев. Огонь был настолько сильным, что местные жители даже не пытались его тушить.

Спустя некоторое время приехали пожарные расчеты. Пока спасатели искали воду - жители обливали собственные дома, которые находились очень близко к горящим постройкам.

В сараях у жителей обитали домашние животные - птица и мелкий рогатый скот. Спасти ничего не удалось, по словам очевидцев, сгорело около полусотни животных.

Так, у одного из местных жителей в этом пожаре погибла собака Каштанка. Все утро он искал ее останки, но так и не смог ничего обнаружить. В соседнем сарае сгорели куры, комбикорм и хлеб. Жители уверены, что пожар - следствие поджога. Они намерены устроить ночное дежурство.

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