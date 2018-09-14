В Казани глава МВД Татарстана открыл обновленный отдел полиции «Савиново»

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-14T13:54:21+03:00

Здание не ремонтировали с 1974 года

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В эту пятницу глава МВД Татарстана Артем Хохорин и мэр Казани Ильсур Метшин открыли обновленное здание отдела полиции «Савиново».

- Капитального ремонта в данном административном здании не было с момента постройки – с 1974 года, уверен, что вам будет очень приятно работать в обновленных помещениях. Сегодня отдел полиции «Савиново» входит в число лучших в Казани. Можете и будете работать еще лучше, - обратился к личному составу Артем Хохорин.

Также глава МВД Татарстана отметил, что за последние несколько лет это уже восьмой отдел полиции, которое было отремонтировано или получило новое здание, совместными с мэрией Казани усилиями.

Кроме того, во время торжественной церемонии Артем Хохорин вручил начальнику отдела полиции «Савиново» Айрату Каримову ключи от служебной автомашины «Лада Гранта», а мэр Казани Ильсур Метшин передал подарочный сертификат на оргтехнику.

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