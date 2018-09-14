В Казани пьяный мужчина выжил, упав с пятого этажа

СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-14T14:12:08+03:00

Для того, чтобы госпитализировать пострадавшего, потребовалась помощь спасателей

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ЧП произошло 13 сентября в 15.00 на улице Амирхана в Казани. Там из окна квартиры на пятом этаже дома №25 выпал мужчина. Он выжил, но для эвакуации пострадавшего потребовались спасатели - пострадавший упал на козырек дома. Самостоятельно взобраться на него медики не могли.

Врачи позвали на помощь спасателей из ПСО УЗЗ Исполкома Казани. Во время эвакуации пострадавшего обнаружилось, что все это время он находился в состоянии алкогольного опьянения. Точное его состояние выяснят врачи после того, как будут готовы анализы.

После того, как мужчину спустили на землю, его госпитализировали в БСМП Казани.

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