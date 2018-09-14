В Татарстане потратят 130,2 миллиона рублей на капремонт 7 объектов для студентов
На сайте госзакупок появился тендер на проведение капитального ремонта сразу в нескольких районах Татарстана. Деньги на это - 130,2 миллиона рублей - уже выделили из бюджета республики.
Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен будет провести ремонтные работы в Кукморском аграрном колледже, в Казанской академии ветеринарной медицины, в интитуте языка и литературы имени Галимджана Ибрагимова, в здании общежития Аксубаевского техникума универсальных технологий.
Помимо этого будут отремонтированы теплотрассы идущие к зданиям Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Николая Баумана и ее общежития.
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