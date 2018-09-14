2018-09-14T13:37:01+03:00
Происшествия

В Казани пожарные потушили горящий минимаркет

Во время ЧП никто не пострадал [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Торговый минимаркет вспыхнул 13 сентября на улице Вишневского в Вахитовском районе столицы Татарстана. Сотрудники торгового объекта успели вместе с покупателями самостоятельно эвакуироваться из опасного места.

Приехавшие на вызов пожарные сумели быстро справиться с огнем, который бушевал между перекрытий на стене и двух кондиционеров.

Наблюдавшие за процессом тушения очевидцы сняли этот процесс на видео и разместили его в социальных сетях.

В Казани пожарные потушили горящий минимаркет.Соцсети

- По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки, -сообщили в МЧС Татарстана.

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