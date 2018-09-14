В Казани пожарные потушили горящий минимаркет
Торговый минимаркет вспыхнул 13 сентября на улице Вишневского в Вахитовском районе столицы Татарстана. Сотрудники торгового объекта успели вместе с покупателями самостоятельно эвакуироваться из опасного места.
Приехавшие на вызов пожарные сумели быстро справиться с огнем, который бушевал между перекрытий на стене и двух кондиционеров.
Наблюдавшие за процессом тушения очевидцы сняли этот процесс на видео и разместили его в социальных сетях.
В Казани пожарные потушили горящий минимаркет.Соцсети
- По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки, -сообщили в МЧС Татарстана.
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