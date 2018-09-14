В Набережных Челнах запустят новый автобусный маршрут
В скором времени в Набережных Челнах появится новый автобусный маршрут по улице 40 лет Победы.
Сейчас в рамках масштабной реконструкции проезжей части предлагается установить 25 остановочных павильонов. Они будут оборудованы подъездными карманами, разгоночной полосой и соответствующими дорожными условиями.
Известно, что на данный момент имеется три предложения по маршруту на данной улице с охватом нового строящегося микрорайона. В скором времени администрация города должна остановиться на одном из вариантов.
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