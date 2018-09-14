В Набережных Челнах запустят новый автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 14:26 2018-09-14T15:45:56+03:00

На данный момент имеется три предложения по маршруту на данной улице с охватом нового строящегося микрорайона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он будет ходить по улице 40 лет Победы, где установят 25 остановочных павильонов

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В скором времени в Набережных Челнах появится новый автобусный маршрут по улице 40 лет Победы.

Сейчас в рамках масштабной реконструкции проезжей части предлагается установить 25 остановочных павильонов. Они будут оборудованы подъездными карманами, разгоночной полосой и соответствующими дорожными условиями.

Известно, что на данный момент имеется три предложения по маршруту на данной улице с охватом нового строящегося микрорайона. В скором времени администрация города должна остановиться на одном из вариантов.

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