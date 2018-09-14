Андрей Макаревич выступил в Казани на «Аксенов-фест-2018»
В Казани дан старт ежегодному фестивалю «Аксенов-фест», который проходит с 13 по 16 сентября. Началось все в Доме Аксенова с вернисажа и презентации книг Андрея Макаревича.
К слову, артист выступил на торжественной церемонии открытия фестиваля в КРК «Пирамида». Начал он песни-посвящение Владимиру Высоцкому.
По традиции прошло во время открытия «Аксенов-фест-2018» и церемония награждения подающих надежды авторов премией «Звездный билет».
В этот раз ее удостоились Булат Ханов (номинация «Проза») и Василий Нацентов (номинация «Поэзия»). Они получили памятные статуэтки и значки. Вручали их писатели Гузель Яхина и Денис Осокин.
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