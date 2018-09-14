2018-09-14T12:50:22+03:00
Происшествия

На трассе Казань-Оренбург в ДТП погибли два человека, трое пострадали

Один из водитель вылетел на встречку [фото]
Лика ИСАЕВА
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В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДДВ настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДДФото: МВД по РТ
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Авария с участием двух корейских иномарок КИА - модели Сид и Спектра, произошла на 377 километре автодороги Казань-Оренбург в Бавлинском районе Татарстана 14 снтября в 8.00.

По предварительным данным, водитель автомобиля Киа Сид, двигаясь со стороны Казани в направлении Оренбурга, на небезопасной скорости вылетел на встречку и врезался в Киа Спектра.

- В результате аварии на месте погибли 27-летний водитель автомобиля Киа Спектра и его 50-летняя пассажирка, - сообщили в МВД Татарстана. - В больницу с травмами различной степени тяжести попала вторая пассажирка этой иномарки. Получили травмы и те, кто находился в Сиде - водитель и пассажир.

Фото: МВД по РТ

Фото: МВД по РТ

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали дорожно-транспортного происшествия.

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