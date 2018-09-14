Антикоррупционный музей и гонки Формулы-1 в Казани: татарстанцы продолжают выдвигать свои идеи

СЕГОДНЯ 18:03 2018-09-14T18:03:29+03:00

Помимо этого, в Дрожжановском районе предлагают открыть цементный завод, а в Набережных Челнах - комплекс для скалолазания

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Министерство экономики Татарстана вновь составило топ-10 идей с сайта Стратегия-2030, которые жители республики предлагают реализовать.

Так, например, в Казани хотят провести гонки Формулы-1. Ориентируясь на опыт подобных мероприятий в Монако, один из казанцев решил, что и Татарстану такое под силу.

А житель Альметьевска, в свою очередь, отмечает, что большим городам республики не хватает метробуса. Он считает, что его идея увеличит поток пассажиров как минимум в 2 раза и решит проблему с пробками на дорогах.

Из идей "для Казани" в рейтинг попал и антикоррупционный музей для детей, а также молодежи. Здесь в интерактивной форме молодое поколение будут учить жить честно и сообщать о пагубных последствиях взяток.

Также в столице Татарстана хотят создать железнодорожный переезд и парковочные места для рабочих возле авиационных предприятий.

В Дрожжановском районе предлагают открыть цементный завод, а в Набережных Челнах - комплекс для скалолазания.

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