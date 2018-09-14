Татарстан вошел топ-5 регионов России по числу вакансий в сфере ИТ-технологий
Татарстан вошел в топ-5 по количеству вакансий в сфере ИТ-технологий. Об этом говорят аналитики сервиса HeadHunter.
На данный момент, в среднем на республику приходится 3% от числа всех предложений для ИТ-специалистов от работодателей. За первое полугодие 2018 года число таких вакансий выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым отчетным периодом.
Не стоит на месте и количество резюме - в республике в 3,5 раза увеличилось число людей, желающих работать в сфере информационных технологий.
Средняя зарплата по Татарстану в организациях, занимающихся подобной деятельностью, составляет 54,2 тысячи рублей.
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