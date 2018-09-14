2018-09-14T13:16:21+03:00
Общество

В 2019 году в Татарстане плата за детский сад вырастет на 8%

Хотя в прошлый раз рост составил всего 4%
Алина ГАБДУЛИНА
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Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Стало известно на сколько в 2019 году в Татарстане поднимут родительскую плату за детский сад. Так, если в прошлый раз ее поднимали на 4%, то с 1 января следующего года рост составит 8%. Постановление об этом уже подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, в частности, содержание ребенка в возрасте до года в 10,5-часовой группе для семьи, в которой менее трех детей, будет стоить 2 940 рублей, а в 12-часовой группе - 3351 рубль.

Причиной увеличения родительской платы за детский сад называют исполнение Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

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