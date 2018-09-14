В татарстанских селах смогут назначать старост

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-14T11:22:49+03:00

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В Госсовете Татарстана на заседании профильного комитета депутаты рассмотрели законопроект, которой должен изменить закон о местном самоуправлении.

Речь идет о предоставлении Исполкомам на местах возможности назначать сельских старост. При этом гарантии деятельности и иные вопросы статуса этой должности могут устанавливаться уставом муниципального образования, а также нормативным правовым актом Исполкома. Но самое интересное, что сельского старосту могут наделить возможностью выдвигать правотворческие инициативы.

- Институт старост сельских населенных пунктов не является обязательным и вводится в случае наличия такой необходимости по решению представительного органа муниципального образования, - подчеркнул на заседании председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

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