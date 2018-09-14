В татарстанских селах смогут назначать старост
В Госсовете Татарстана на заседании профильного комитета депутаты рассмотрели законопроект, которой должен изменить закон о местном самоуправлении.
Речь идет о предоставлении Исполкомам на местах возможности назначать сельских старост. При этом гарантии деятельности и иные вопросы статуса этой должности могут устанавливаться уставом муниципального образования, а также нормативным правовым актом Исполкома. Но самое интересное, что сельского старосту могут наделить возможностью выдвигать правотворческие инициативы.
- Институт старост сельских населенных пунктов не является обязательным и вводится в случае наличия такой необходимости по решению представительного органа муниципального образования, - подчеркнул на заседании председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»