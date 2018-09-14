В Набережных Челнах 13-летний школьник застрял в батарее

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-14T11:13:07+03:00

Спасателям пришлось разжимать батарею при помощи ножниц Фото: Из материалов пресс-службы

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ЧП приключилось в средней школе №68 в Набережных Челнах. В 11.16 в четверг, 13 сентября, 13-летний ученик из баловства просунул руку в батарею.

Обратно извлечь ее он не смог, не помогли и учителя. Решили вызвать спасателей.

На место приехали сотрудники дежурной смены Набережночелнинского поисково-спасательного отряда – филиала ПРПСО МЧС России. При помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования руку школьника удалось из батареи высвободить.

- Мальчика передали бригаде "скорой помощи", - сообщили в МЧС Татарстана.

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