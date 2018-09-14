В Казани неопытный водитель сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-14T10:24:59+03:00

Мужчину сбили на обочине Фото: Из материалов пресс-службы

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Смертельное ДТП произошло в четверг, 13 сентября, в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 19-летний водитель "четырнадцатой", не имеющий достаточного опыта в вождении автомобиля, на улице Песчанной возле садового общества КМПО-14, сбил 41-летнего пешехода.

Пострадавший мужчина скончался на месте от полученных травм. Он шел по обочине - тротуаров на этом участке нет, и пешеходы вынуждены двигаться по обочине. Погибший шел со стороны движения автомобиля.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека".

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