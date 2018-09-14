В Чебоксарах задержали водителя, пнувшего фоторадар на обочине

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-14T09:36:01+03:00

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В Чебоксарах удалось установить личность и после этого задержать мужчину, который пнул и повредил камеру фотовидеофиксации, установленную на проспекте Айги.

Каждую камеру охраняет сотрудник "Чувашупрдора", и, как оказалось, не зря. В один из дней сентября водитель иномарки "Фольскваген" остановился на обочине, подбежак к треноге, на которой стояла камера, и пнул ее со всех сил. Камера упала и получила повреждения.

"Дон Кихота", боровшегося с "ветряными мельницами", зафиксировал видеорегистратор в машине с сотрудника "Чувашупрдор". Задержать сразу его не удалось, но данные о автомобиле, которым управлял нарушитель, передали в ГИБДД Чебоксар. Нападавшего задержал и оштрафовали за хулиганство.

- На данный момент камера фотовидеофиксации отправлена на завод-изготовитель для оценки нанесенного ущерба, - сообщили в "Чувашупрдоре". - Сумма, необходимая для восстановления рабочего состояния прибора будет взыскана с нарушителя через суд.

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