В Чебоксарах столкнулись два "Рено", один из них перевернулся

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-14T09:01:27+03:00

В этой аварии пострадали водители и пассажиры

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Столкновение сразу двух иномарок "Рено" - "Логан" и "Каптур", произошло 14 сентября, в пятницу, на перекрестке улиц Солнечной и Советской в столице Чувашии. По предварительным данным, один из водителей, выезжая со второстепенной дороги, превысил скорость и не пропустил автомобиль, который проезжал по главной дороге. В результате этого произошло столкновение, и одна из иномарок перевернулась на крышу.

В этой аварии, по предварительным данным, пострадали водители и пассажиры. Все они доставлены в больницу.

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