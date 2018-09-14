В Чебоксарах столкнулись два "Рено", один из них перевернулся
Столкновение сразу двух иномарок "Рено" - "Логан" и "Каптур", произошло 14 сентября, в пятницу, на перекрестке улиц Солнечной и Советской в столице Чувашии. По предварительным данным, один из водителей, выезжая со второстепенной дороги, превысил скорость и не пропустил автомобиль, который проезжал по главной дороге. В результате этого произошло столкновение, и одна из иномарок перевернулась на крышу.
В этой аварии, по предварительным данным, пострадали водители и пассажиры. Все они доставлены в больницу.
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