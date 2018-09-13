В Чебоксарах школе №2 присвоили имя Героя Советского Союза Виталия Урукова

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-13T19:01:07+03:00

В республике это имя уже носят улицы не только в столице Чувашии, но и в городе Шумерля и селе Шемурша

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Общеобразовательная школа №2 Чебоксар теперь будет носить имя Героя Советского Союза Виталия Урукова. Соответствующий документ был подписан 11 сентября, а позже опубликован на сайте мэрии города.

В республике уже есть три улицы, увековечившие своими названиями память Виталия Урукаева. Они находятся в Чебоксарах, городе Шумерля и селе Шемурша.

Свое звание участник Великой Отечественной войны, командир батальона автоматчиков 40-й гвардейской Чертковской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого танковой бригады Виталий Уруков получил посмертно в 1945 году.

28 января того года он был тяжело ранен в бою на германской границе восточнее города Фюрстенберг, а на следующий день скончался от ран в госпитале.

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