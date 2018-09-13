В Чувашии гаишники задержали мошенника-дальнобойщика

СЕГОДНЯ 18:06 2018-09-13T18:06:56+03:00

Пока он колесил на грузовике, его искали полицейские Челябинской области

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3 сентября на автозаправочной станции в Чебоксарском районе к 31-летней девушке-кассиру подошел мужчина. Он рассказал, что работает дальнобойщиком и попал в беду. Неизвестный попросил у девушки в долг 20 тысяч рублей. Обещал вернуть их сразу, но пропал.

Через неделю должника на грузовике остановили сотрудники ГИБДД Чувашии для проверки документов. Тут-то и выяснилось, что 46-летний житель Челябинской области находится в розыске не только у себя на родине и подозревается в мошенничестве на заправке в Чувашии.

- Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к совершению аналогичных правонарушений, - сообщают в МВД Чувашии.

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