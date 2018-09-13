В Казани детей назвали Алексией, Алисией, Стефани и Эммой

СЕГОДНЯ 16:33 2018-09-13T16:33:37+03:00

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Так, с 6 по 12 сентября в столице Татарстана сотрудники ЗАГСа зарегистрировали рождение 391 ребенка. При этом 197 это мальчики, а 194 – девочки.

Самый миниатюрный младенец в этот раз весил 1 300 граммов, самый же богатырский вес у ребенка был зафиксирован на отметке 4 700 граммов.

Что касается традиционного рейтинга имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей, то в этот раз в список самых популярных попали: Ева, Алина, Аскар, Амир, Камиль, Марьям, Марк, Тимур, Артем и Карим.

В числе же самых редких на прошедшей отчетной недели значатся имена: Каролина, Алексия, Адам, Исхак, Стефани, Всеволод, Алисия, Доминика, Риман и Эмма.

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