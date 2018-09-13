Казанские ученые научили нейронную сеть выявлять жалобы на лекарства в соцсетях
В этот четверг, 13 сентября, состоялся релиз проекта ученых Казанского федерального университета и Московского физико-технологического института. Они научили нейронную сеть анализировать комментарии в социальных сетях и выявлять жалобы пользователей на лекарства или собственное здоровье.
Теперь такие комментарии как "не могут уснуть всю ночь" или "немного болит голова" у медиков будут превращаться во фразы "бессонница" или "головокружение" соответственно. Подобная система поможет врачам и потенциальным пациентам быстрее понимать друг друга.
В проекте используются методы анализа текстов и машинное обучение для извлечения полезной информации.
По мнению создателей, предоставленная ими возможность скажется и на изучении влияния лекарств на организм, повторном назначении препаратов и понимании их эффектов в контексте других факторов, таких как одновременный прием разных препаратов, диеты и образа жизни.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Наука и техника»