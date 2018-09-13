2018-09-13T17:10:54+03:00
Наука

Казанские ученые научили нейронную сеть выявлять жалобы на лекарства в соцсетях

Это поможет врачам и потенциальным пациентам быстрее понимать друг друга
Алина ГАБДУЛИНА
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В проекте используются методы анализа текстов и машинное обучение для извлечения полезной информации из доступных данныхВ проекте используются методы анализа текстов и машинное обучение для извлечения полезной информации из доступных данныхФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В этот четверг, 13 сентября, состоялся релиз проекта ученых Казанского федерального университета и Московского физико-технологического института. Они научили нейронную сеть анализировать комментарии в социальных сетях и выявлять жалобы пользователей на лекарства или собственное здоровье.

Теперь такие комментарии как "не могут уснуть всю ночь" или "немного болит голова" у медиков будут превращаться во фразы "бессонница" или "головокружение" соответственно. Подобная система поможет врачам и потенциальным пациентам быстрее понимать друг друга.

В проекте используются методы анализа текстов и машинное обучение для извлечения полезной информации.

По мнению создателей, предоставленная ими возможность скажется и на изучении влияния лекарств на организм, повторном назначении препаратов и понимании их эффектов в контексте других факторов, таких как одновременный прием разных препаратов, диеты и образа жизни.

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