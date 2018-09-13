«Ростелеком» выступает телекоммуникационным партнером Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ"

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-13T15:21:45+03:00

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13 сентября в 13:00 по московскому времени состоялся первый в этом учебном году Всероссийский открытый урок “Профессия - чемпион”. Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ совместно с порталом “ПроеКТОриЯ”, посвящено спортивной индустрии.

«Ростелеком» обеспечил организацию трансляции урока. На связи с московской студией были Санкт-Петербург, Самара, Калининград и Казань. Школьникам рассказали не только о рекордах на футбольном поле во время Чемпионата мира, который в этом году принимала наша страна, но и о том, какие новые технологии использовались для его проведения: кто стоит за всеми этими рекордами, какие специалисты помогают спортсменам превращать каждую игру в настоящее шоу, как функционируют сложнейшие инновационные предприятия - современные стадионы, как меняют спортивную отрасль цифровые технологии и о многом другом.

В уроке приняли участие генеральный директор оргкомитета Чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин и российский футболист, вратарь петербургского «Зенита», а также национальной сборной России Андрей Лунев.

К предыдущим восьми урокам, прошедшим в феврале-мае этого года, проявили интерес не только школьники и педагоги, но и родители. Всего открытые уроки набрали больше 35 млн просмотров в социальных сетях и объединили 22 тыс. школ страны.

В 2018-2019 учебном году «Ростелеком» будет оказывать постоянную технологическую поддержку цикла Всероссийских открытых уроков.

Социальные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. «Ростелеком» на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные цифровые услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.