Прокуратура требует ликвидировать нелегальную свалку в Татарской Бездне
В Дрожаносвском районе сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.
В итоге представителями надзорного органа в селе Татарская Бездна была обнаружена нелегальная свалка в овраге между улицами Ленина и Карьерная. Туда скидывали отходы, как производства, так и потребления. В итоге оказалась захламленной территория площадью в 50 квадратных метров.
Подобные свалки были также обнаружены на территориях Шланговского, Матаковского, Село-Убейского и Старошамурзинского сельских поселений Дрожановского района.
- По результатам проверки в адрес руководителей местных Исполкомов были внесены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
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