Прокуратура требует ликвидировать нелегальную свалку в Татарской Бездне

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-13T19:20:31+03:00

Подобные свалки были также обнаружены на территориях Шланговского, Матаковского, Село-Убейского и Старошамурзинского сельских поселений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Внесены представления, в том числе, и о наказании виновных должностных лиц

Изменить размер текста: A A

В Дрожаносвском районе сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.

В итоге представителями надзорного органа в селе Татарская Бездна была обнаружена нелегальная свалка в овраге между улицами Ленина и Карьерная. Туда скидывали отходы, как производства, так и потребления. В итоге оказалась захламленной территория площадью в 50 квадратных метров.

Подобные свалки были также обнаружены на территориях Шланговского, Матаковского, Село-Убейского и Старошамурзинского сельских поселений Дрожановского района.

- По результатам проверки в адрес руководителей местных Исполкомов были внесены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»