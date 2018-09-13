2018-09-13T19:20:31+03:00
Общество

Прокуратура требует ликвидировать нелегальную свалку в Татарской Бездне

Внесены представления, в том числе, и о наказании виновных должностных лиц
Олег ЛУГОВОЙ
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Подобные свалки были также обнаружены на территориях Шланговского, Матаковского, Село-Убейского и Старошамурзинского сельских поселений.Подобные свалки были также обнаружены на территориях Шланговского, Матаковского, Село-Убейского и Старошамурзинского сельских поселений.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дрожаносвском районе сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.

В итоге представителями надзорного органа в селе Татарская Бездна была обнаружена нелегальная свалка в овраге между улицами Ленина и Карьерная. Туда скидывали отходы, как производства, так и потребления. В итоге оказалась захламленной территория площадью в 50 квадратных метров.

Подобные свалки были также обнаружены на территориях Шланговского, Матаковского, Село-Убейского и Старошамурзинского сельских поселений Дрожановского района.

- По результатам проверки в адрес руководителей местных Исполкомов были внесены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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