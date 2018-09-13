2018-09-13T16:43:00+03:00
Происшествия

Татарстанца приговорили к колонии строгого режима за кражу из церкви

Он унес из храма пожертвования на сумму 2,2 тысячи рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина уже был ранее судим.Мужчина уже был ранее судим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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31-летнего ранее уже судимого жителя Зеленодольска признали виновным в краже с незаконным проникновением.

Вечером 22 мая текущего года пьяный мужчина перелез через забор на территорию прихода церкви Иконы Божией Матери «Грузинская» в селе Осиново.

Там он разбил окно на первом этаже и залез внутрь. Из храма осужденный похитил пожертвования на общую сумму 2,2 тысячи рублей, и скрылся.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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