Верховный суд Татарстана рассмотрит дело об убийстве беременной женщины
31-летнего жителя Казани обвиняют в убийстве беременной женщины.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 1 мая этого года в Казани в квартире дома № 21 на улице Советской пьяный мужчина поссорился со своей беременной сожительницей из-за своего пристрастия к спиртному.
В ходе конфликта обвиняемый не придумал ничего лучше, чем схватить кухонный нож и ударить им возлюбленную в грудь. В итоге беременная женщина, несмотря на все усилия медиков, скончалась от ранения в машине «скорой помощи».
- Мужчина свою вину полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - Уголовное дело направлено в Верховный суд республик для рассмотрения по существу.
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