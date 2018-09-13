2018-09-13T15:52:11+03:00
Происшествия

Верховный суд Татарстана рассмотрит дело об убийстве беременной женщины

Обвиняемый – ее сожитель, свою вину уже полностью признал
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина ударил свою возлюбленную кухонным ножом.Мужчина ударил свою возлюбленную кухонным ножом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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31-летнего жителя Казани обвиняют в убийстве беременной женщины.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 1 мая этого года в Казани в квартире дома № 21 на улице Советской пьяный мужчина поссорился со своей беременной сожительницей из-за своего пристрастия к спиртному.

В ходе конфликта обвиняемый не придумал ничего лучше, чем схватить кухонный нож и ударить им возлюбленную в грудь. В итоге беременная женщина, несмотря на все усилия медиков, скончалась от ранения в машине «скорой помощи».

- Мужчина свою вину полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - Уголовное дело направлено в Верховный суд республик для рассмотрения по существу.

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