В Марий Эл горела пилорама на площади около 100 квадратных метров

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-13T17:02:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне днем, спасателям поступило сообщение о возгорании в частной пилораме в йошкаролинском поселке Медведево, что на улице Чехова. Работники организации не могли сами потушить вспыхнувший огонь.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелись остатки пиломатериалов около сушильной камеры. Огонь бушевал на площади около 100 квадратных метров.

Для его тушения были задействованы подразделения поселков Медведево, Краснооктябрьский, и Новый. Всего на месте работало пять пожарных автоцистерн.

Пламени не дали распространиться дальше по территории предприятия. В результате происшествия было повреждено лишь строение сушильной камеры. Пострадавших среди людей нет.

Фото: МЧС Марий Эл

- Что стало причиной возгорания, в настоящее время устанавливают специалисты, - сообщают в МЧС Марий Эл.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»