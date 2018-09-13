В Чебоксарах пожарные вывели из горящего дома 10 человек

СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-13T14:49:27+03:00

Возгорание возникло на кухне одной из квартир

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Прошедшей ночью в столице Чувашии пожарным поступило сообщение о том, что на улице 50 лет Октября горит одна из квартир дома №12.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что подъезд 12-этажной высотки заполнен дымом. Они тут же эвакуировали на улицу 10 жителей. Пострадавших нет.

В это время другие пожарные тушили огонь. Очаг возгорания был на кухне одной из квартир. В итоге там сгорели мебель и бытовые электроприборы.

- ЧП произошло в 23:30 из-за короткого замыкания электропроводки, - сообщают в МЧС Чувашии.

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