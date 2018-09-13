2018-09-13T14:49:27+03:00
Происшествия

В Чебоксарах пожарные вывели из горящего дома 10 человек

Возгорание возникло на кухне одной из квартир
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
причина пожара - короткое замыкание.причина пожара - короткое замыкание.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

Прошедшей ночью в столице Чувашии пожарным поступило сообщение о том, что на улице 50 лет Октября горит одна из квартир дома №12.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что подъезд 12-этажной высотки заполнен дымом. Они тут же эвакуировали на улицу 10 жителей. Пострадавших нет.

В это время другие пожарные тушили огонь. Очаг возгорания был на кухне одной из квартир. В итоге там сгорели мебель и бытовые электроприборы.

- ЧП произошло в 23:30 из-за короткого замыкания электропроводки, - сообщают в МЧС Чувашии.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Верховный суд Татарстана рассмотрит дело об убийстве беременной женщины
Из Казани в Тбилиси можно будет улететь всего за 499 рублей
«Ростелеком» выступает телекоммуникационным партнером Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ"
В отношении депутата Казгордумы возбуждено уголовное дело
Госжилфонд Татарстана требует у ПСО "Казань" более 1 миллиарда рублей
Федор Кудряшов выбыл минимум на две недели и не поможет "Рубину" в матче с "Енисеем"
ВТБ снижает ставки на ипотеку по двум документам
Спустя три года в Казани на улицу Зорге автобусы вновь вышли на маршрут №90
В Татарстране самые низкие цены на муку и сметану в Приволжском федеральном округе
В Казани вторая очередь полигона ТБО на Химической начнет принимать мусор с декабря этого года
В Казани снесут три аварийных дома
В течение 2019 года на одного казанского школьника Татарстан хотят потратить 27 515 рублей
В Чувашии нашли полуторогодовалого мальчика, которого искали всю ночь
Глава ВТБ Пенсионный фонд стала лауреатом всероссийской премии финансистов «Репутация»
После взрыва в доме Заинска жильцов в него заселят к 1 октября
В Татарстане хотят обанкротить исправительную колонию №5
С 14 сентября в Казани перекроют улицу Баки Урманче
В Марий Эл следователи заинтересовались древним захоронением
В Набережных Челнах ищут живодеров, жестоко убивших собаку
В Чувашии беглеца будут судить за изнасилование и лишение свободы
В Татарстане чтобы защитить сына, мужчина натравил пса на полицейского
В Казани сгорел строительный вагончик: один человек пострадал
Эксперты назвали причину массового отравления школьников в Татарстане