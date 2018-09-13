Казанский автовокзал «Восточный» открывает рейс до Москвы
В столице Татарстана автовокзал «Восточный» запускает рейсы сообщением Казань-Москва.
Автобусы будут выезжать два раза в неделю – по субботам (в 18.15) и воскресеньям (в 06.45). Время в пути составит от 10 часов. Стоимость билета в одну сторону составляет 600 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спустя три года в Казани на улицу Зорге автобусы вновь вышли на маршрут №90. Участок там закрывали в связи со строительством станции метро «Дубравная» (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»