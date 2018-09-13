Казанский автовокзал «Восточный» открывает рейс до Москвы

СЕГОДНЯ 18:13 2018-09-13T18:13:55+03:00

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В столице Татарстана автовокзал «Восточный» запускает рейсы сообщением Казань-Москва.

Автобусы будут выезжать два раза в неделю – по субботам (в 18.15) и воскресеньям (в 06.45). Время в пути составит от 10 часов. Стоимость билета в одну сторону составляет 600 рублей.

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