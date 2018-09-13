На гастрономический фестиваль "Вкусная Казань-2019" потратят 2,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:41 2018-09-13T17:42:06+03:00

Мероприятие проводится с целью повышения привлекательности города и увеличения туристического потока Фото: Евгения ГУСЕВА

На этот раз на мероприятии ожидается выступление известной российской хип-хоп или поп группы

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Стало известно сколько денег готовы выделить из бюджета Казани на проведение очередного гастрономического фестиваля "Вкусная Казань". Так, на сайте госзакупок появился тендер на 2,9 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, фестиваль будет проходить три дня. Выделенные деньги будет потрачены на оформление территории, покупку не менее 80 столов, организацию работы ведущего, выступлений, а также размещение и питание известной российской хип-хоп или поп группы, кавер-группы, ди-джеев, иногородних ресторанных блоггеров и местных артистов.

Исполнитель договора также должен будет заранее закупить как минимум 15 тысяч стаканов и тарелок.

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