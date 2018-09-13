2018-09-13T18:54:53+03:00
Происшествия

В Казани задержали серийного квартирного вора, обокравшего горожан на 400 тысяч рублей

Чтобы проникать внутрь, он разбивал окно кирпичом
Олег ЛУГОВОЙ
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Вор проникал в квартиры на первом и втором этажах жилых домов.Вор проникал в квартиры на первом и втором этажах жилых домов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейские задержали 33-летнего казанца по подозрению в совершении серии квартирных краж в столице Татарстана.

Так, уже установлены его причастность к совершению 9 подобных преступлений. Из которых по 7 эпизодам уже возбуждены уголовные дела.

Стражи порядка установили, что мужчина орудовал с мая по сентябрь этого года, причем в разных районах Казани.

Все кражи были совершены одним и тем же способом – преступник разбивал кирпичом окна квартир на первых, вторых этажах и проникал внутрь. Уносил деньги, украшения и драгоценности. В общей сложности горожан обворовали на более чем 400 тысяч рублей.

В итоге подозреваемый совершил ошибку. В одном из мест, где он залез в очередную квартиру, его запечатлела камера видеонаблюдения. Изучив записи, полицейские узнали, что предполагаемый злоумышленник передвигается на автомобиле «Деу Матиз».

- Сейчас мужчина заключен под стражу. Часть похищенного имущества изъята и приобщена к делу в качестве вещественных доказательств, - сообщают в УМВД Казани.

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