В Казани задержали серийного квартирного вора, обокравшего горожан на 400 тысяч рублей
Полицейские задержали 33-летнего казанца по подозрению в совершении серии квартирных краж в столице Татарстана.
Так, уже установлены его причастность к совершению 9 подобных преступлений. Из которых по 7 эпизодам уже возбуждены уголовные дела.
Стражи порядка установили, что мужчина орудовал с мая по сентябрь этого года, причем в разных районах Казани.
Все кражи были совершены одним и тем же способом – преступник разбивал кирпичом окна квартир на первых, вторых этажах и проникал внутрь. Уносил деньги, украшения и драгоценности. В общей сложности горожан обворовали на более чем 400 тысяч рублей.
В итоге подозреваемый совершил ошибку. В одном из мест, где он залез в очередную квартиру, его запечатлела камера видеонаблюдения. Изучив записи, полицейские узнали, что предполагаемый злоумышленник передвигается на автомобиле «Деу Матиз».
- Сейчас мужчина заключен под стражу. Часть похищенного имущества изъята и приобщена к делу в качестве вещественных доказательств, - сообщают в УМВД Казани.
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