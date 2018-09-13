2018-09-13T13:55:59+03:00
Экономика

ВТБ снижает ставки на ипотеку по двум документам

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ВТБ снижает на 0,7 п.п. ставки по ипотечной программе «Победа над формальностями», которая позволяет оформить кредит на покупку жилья или рефинансирование по двум документам, без справки о доходах. Базовая ставка по ней теперь составляет 9,6%, в случае выбора квартиры площадью больше 65 кв. м – 8,9%. Рефинансирование в рамках программы доступно под 9,3%.

Оформление заявки на ипотечный кредит по «Победе над формальностями» возможно при предоставлении паспорта и номера СНИЛС. Подтверждать доход не требуется. Минимальный размер первоначального взноса при покупке вторичного жилья составляет 40% от стоимости приобретаемого объекта, новостройки – 30%. Решение принимается в течение нескольких часов.

- Наше предложение значительно упрощает большинству клиентов и партнеров процесс оформления ипотечного кредита. При этом мы предлагаем одну из лучших ставок на рынке. Воспользоваться специальными условиями можно до 31 декабря 2018 года, – комментирует руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин.

По итогам восьми месяцев 2018 года ВТБ выдал 157,3 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 357,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 69%. Ипотечный портфель банка за аналогичный период увеличился на 16% и по состоянию на 1 сентября достиг 1,23 трлн рублей.

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