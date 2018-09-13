2018-09-13T18:29:08+03:00
Звезды

Гузель Яхина проведет творческий вечер в Казани

В Доме Аксенова писатель презентует свой новый роман
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Один из самых известных татарстанских писателей Гузель Яхина встретиться с казанцами и презентует свою новую книгу «Дети мои». Роман о немецком учителе, живущем в лагере в Поволжье вышел весной этого года. Его уже обещал экранизировать режиссер Алексей Учитель.

По первому роману казанской писательницы «Зулейха открывает глаза» съемки уже начались в августе этого года.

Встреча с писателем пройдет в рамках фестиваля «Аксенов–фест-2018» в Доме Аксенова 15 сентября в 14:00. Автор книг расскажет, как создавался роман, какие образы были взяты за основу героев, ответит на вопросы гостей и проведет автографсессию.

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