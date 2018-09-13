Спустя три года в Казани на улицу Зорге автобусы вновь вышли на маршрут №90

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-13T13:29:45+03:00

Участок там закрывали в связи со строительством станции метро «Дубравная»

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По улице Зорге в Казани снова ходят автобусы маршрута №90. Этот участок для общественного транспорта и автомобилей был закрыт аж с 2015 года. Причина в строительстве новой станции городского метро «Дубравная».

Теперь же, как сообщают в комитете по транспорту Исполкома Казани, после окончанием строительства движение автобусов маршрута №90 «Станция метро «Площадь Габдуллы Тукая – с.Куюки» при следовании от «Станция метро «Площадь Габдуллы Тукая» осуществляется по улицам Рихарда Зорге – Комиссара Габишева – Кул Гали – ж.м.Салмычи – Куюки.

Напомним, станция метро «Дубравная» стала одиннадцатой и последней на первой ветки казанской подземки. Ее открыли в 2018 году в День республики и города - 30 августа.

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