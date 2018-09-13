Федор Кудряшов выбыл минимум на две недели и не поможет "Рубину" в матче с "Енисеем"

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-13T14:05:01+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает подготовку к матчу очередного тура чемпионата России по футболу против "Енисея". При этом, в матче точно не смогут принять участие несколько игроков команды.

– Кудряшов и Цаллагов не сыграют. Джанаев лечится в Германии. Насколько серьезна травма Кудряшова? Я думаю, что еще две недели как минимум ему нужно для восстановления, - отметил наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

Отметим, что Федор Кудряшов получил повреждение в матче за сборную России против команды Турции в рамках нового турнира УЕФА - Лиги Наций. Тот матч россияне выиграли 2:1, а Кудряшов был заменен в концовке.

Матч между "Рубином" и "Енисеем" состоится 15 сентября на "Казань Арене". Начало игры в 14:00.

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