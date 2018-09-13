В Казань на "Державинские чтения" приехал известный хирург Леонид Рошаль

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-13T16:04:36+03:00

В первую очередь он возложил цветы к памятнику российского поэта

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В этот четверг, 13 сентября, в Казань прибыл известный детский врач и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. В первую очередь, он вместе с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым возложил цветы к памятнику Гавриила Романовича Державина.

Известно, что Леонид Рошаль будет присутствовать на открытии международной конференции "Державинские чтения". Он станет одним из важных гостей мероприятия.

Также конференцию посетят потомок русского писателя Льва Толстого Андрей Кочубей и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Напомним, что "Державинские чтения-2018" в Казани обошлись Татарстану практически в 7,5 миллиона рублей.

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