В Казани под окнами многоэтажки устроили настоящий скотомогильник

СЕГОДНЯ 16:52 2018-09-13T16:52:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько недель жильцы жилого комплекса «Журавли» на улице Аделя Кутуя жалуются на неприятный запах и стаи бродячих собак в их дворе.

Оказалось, что в течение нескольких дней неизвестные выбрасывают в канаву рядом с жилым комплексом останки мертвых животных. Сейчас там лежат десятки коровьих голов, конечности и внутренности. Жильцы уверены, что виновниками могут быть их соседи из частного сектора, которые до сих пор держат в личном хозяйстве домашних животных.

По мнению местных жителей, останки также может выбрасывать одна из местных столовых. Они также рассказывают, что в эту канаву такое выбрасывали еще до строительства нового жилого комплекса. С его появлением канава осталась, а старой традиции решили видимо не изменять.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»