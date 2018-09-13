2018-09-13T16:52:19+03:00
Общество

В Казани под окнами многоэтажки устроили настоящий скотомогильник

Десятки выброшенных коровьих голов привлекли стаи бродячих собак
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Несколько недель жильцы жилого комплекса «Журавли» на улице Аделя Кутуя жалуются на неприятный запах и стаи бродячих собак в их дворе.

Оказалось, что в течение нескольких дней неизвестные выбрасывают в канаву рядом с жилым комплексом останки мертвых животных. Сейчас там лежат десятки коровьих голов, конечности и внутренности. Жильцы уверены, что виновниками могут быть их соседи из частного сектора, которые до сих пор держат в личном хозяйстве домашних животных.

По мнению местных жителей, останки также может выбрасывать одна из местных столовых. Они также рассказывают, что в эту канаву такое выбрасывали еще до строительства нового жилого комплекса. С его появлением канава осталась, а старой традиции решили видимо не изменять.

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