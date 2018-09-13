Из Казани в Тбилиси можно будет улететь всего за 499 рублей

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-13T15:40:30+03:00

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Известный российский лоукостер открывает продажу билетов на новый международный рейс Казань - Тбилиси. До конца зимнего расписания будет предложено не менее 400 билетов по 499 рублей. Стоимость представлена с учетом всех аэропортовых сборов.

Полеты в столицу Грузии стартуют с 1 ноября 2018 года по четвергам и воскресеньям на 189-местных самолетах Boeing 737-800.

Вылеты из Казани в 4.00, посадка в столице Грузии в 7.50. Вылеты из Тбилиси в 0.35 и прибытие в Казань в 2.20.

Время в Тбилиси на один час опережает московское. Длительность перелета составляет три часа.

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