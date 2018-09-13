В Казани вторая очередь полигона ТБО на Химической начнет принимать мусор с декабря этого года

СЕГОДНЯ 12:49 2018-09-13T12:50:21+03:00

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Первая очередь казанского полигона ТБО на улице Химическая, 33 уже заполнена мусором и не используется. Для этого сейчас идут работы по созданию второй очереди - вырыт котлован, утрамбован грунт и обустроен противофильтрационный экран.

В итоге общая площадь полигона составляет свыше 23 га. Туда можно вместить чуть более 2,8 млн кубометров или тонн мусора. Тем не менее вторая очередь, которую хотят запустить в эксплуатацию уже в декабре этого года, сможет принимать отходы в течение всего 6 лет - 400 тысяч тонн в год.

К слову, после запуска участка на улице Химической на 50% сократиться нагрузка на полигон «Восточный», первая карта которого будет заполонена уже через 2 года.

- 23 га «украдено» у Казани в черте города под мусор. Мы уже обложились полигонами, а соседи не будут рады, если мы будем вывозить свой мусор к ним. Поэтому завтрашний день за нулевым захоронением. А пока необходимо заниматься сортировкой, как можно больше отправлять на вторсырье, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

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