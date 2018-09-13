В течение 2019 года на одного казанского школьника Татарстан хотят потратить 27 515 рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-13T12:21:32+03:00

Для учеников из сельской местности эта сумма будет в разы больше

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В Госсовете Татарстана на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутаты предложили в 2019 году увеличить финансовое обеспечение госгарантии на обеспечение прав на бесплатное образование - рост нормативов составит около 2%.

Речь идет о расходах бюджета Татарстана на одного учащегося в течение года. Так, например, на одного казанского школьника будет направлено 27 515 рублей, если же ребенок учится в сельской местности, то эта сумма в разы больше - 40 203 рублей.

Расходы же на пребывание городского школьника в группах продленного дня оценили в 8 946 рублей, а для сельских ребят в 8 469 рублей. Сюда были включены, в том числе, заработная плата учителей, затраты на оборудование и материалы.

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