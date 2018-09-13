2018-09-13T18:38:27+03:00
Общество

Жители столицы Чувашии сами выбрали место для памятного знака «Исток Чебоксарки»

Городские власти предложили три места
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: cheb.ruФото: cheb.ru
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В Чебоксарах было принято оформить и благоустроить исток реки Чебоксарка. Информацию опубликовали утром, 13 сентября, на сайте мэрии города.

Раннее на электронной площадке «Открытый город» завершилось голосование о необходимости памятного знака «Исток Чебоксарки». В нем приняли участие 192 горожанина. «За» из них высказалось 63,5%, «против» - 22,9%, «затруднились ответить» - 13,5%.

После администрация городапредложила на выбор три варианта места расположения знака. За первый - исток реки Чебоксарки, деревня Чандрово, у небольшого болотца - проголосовало порядка 17,2%, за второй - исток реки Чебоксарки, деревня Чандрово, вдоль Ядринского шоссе - 40,9% и, наконец, 41,8% опрошенных чебоксарцев сошлись на том, что такие вопросы должны решать специалисты.

Сейчас результаты переданы в управление архитектуры и градостроительства администрации города. В скором времени около деревни Чандрово должен появится памятный знак «Исток Чебоксарки».

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