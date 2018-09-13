В Чувашии нашли полуторогодовалого мальчика, которого искали всю ночь

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-13T11:42:20+03:00

Он ушел из песочницы и пропал, на его поиски отправилось более 100 человек

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Накануне в примерно в 17.30 в деревне Малые Четаи Ядринского района пропал полуторогодовалый мальчик Вова Шепкулин.

Ребенок находился под присмотром своих бабушки и дедушки. Но когда они буквально на чуть-чуть отвлеклись по хозяйственным делам, мальчик вышел из песочницы, в которой играл, и ушел в неизвестном направлении.

На его поиски отправились более 100 человек, в том числе полицейские, спасатели, сотрудники прокуратуры, Росгвардии, администрации района, жители деревни и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Прочесывали саму деревню и ее окрестности, заброшенные дома, овраги и водоемы.

В итоге мальчика нашли только этим утром, он жив и здоров. Ребенок плакал на берегу местной речки в высокой траве возле пасеки на расстоянии около 700 метров от места своего исчезновения.

- Каких-либо данных, которые бы указывали на совершение в отношении него противоправных действий, не усматривается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

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