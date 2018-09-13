После взрыва в доме Заинска жильцов в него заселят к 1 октября

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-13T11:17:51+03:00

Восстановительные работы обошлись в более чем в 22 миллиона рублей

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В Заинске (Татарстан) продолжают восстанавливать жилой дом на улице Никифорова, в котором 22 июня этого года произошел взрыв - пятый этаж в секции восьмого подъезда был полностью разрушен, а четвертый этаж повредило частично. Тогда пострадало 10 человек, в том числе 49-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые скончались в больнице.

Сейчас ремонтные работы в этом доме вышли на финишную прямую, сообщают в ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Уже полностью выполнена кирпичная кладка квартир, которые пострадали от взрыва, и сделана кровля.

- Внутри дома идет чистовая отделка 18 квартир, устанавливается сантехника. Отопление уже смонтировано. Предстоит покраска, поклейка обоев, подрядчик обещает все завершить до 27 сентября. Мы планируем 1 октября заселить всех жильцов этого дома, - сказал руководитель Исполкома Заинского района Ильнар Хафизов.

На ремонт дома ушло чуть более 22 млн рублей. Часть этих денег потратят также на квартиры -натяжные потолки и ламинат.

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