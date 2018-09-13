После взрыва в доме Заинска жильцов в него заселят к 1 октября
В Заинске (Татарстан) продолжают восстанавливать жилой дом на улице Никифорова, в котором 22 июня этого года произошел взрыв - пятый этаж в секции восьмого подъезда был полностью разрушен, а четвертый этаж повредило частично. Тогда пострадало 10 человек, в том числе 49-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые скончались в больнице.
Сейчас ремонтные работы в этом доме вышли на финишную прямую, сообщают в ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
Уже полностью выполнена кирпичная кладка квартир, которые пострадали от взрыва, и сделана кровля.
- Внутри дома идет чистовая отделка 18 квартир, устанавливается сантехника. Отопление уже смонтировано. Предстоит покраска, поклейка обоев, подрядчик обещает все завершить до 27 сентября. Мы планируем 1 октября заселить всех жильцов этого дома, - сказал руководитель Исполкома Заинского района Ильнар Хафизов.
На ремонт дома ушло чуть более 22 млн рублей. Часть этих денег потратят также на квартиры -натяжные потолки и ламинат.
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