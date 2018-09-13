2018-09-13T10:58:30+03:00
Экономика

В Татарстане хотят обанкротить исправительную колонию №5

Утверждается, что учреждение задолжало 786 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Поставщик из Нижнего Новгорода ООО «Торговый Дом «Стальинвест» требует с татарстанских исправительных колоний денег. Так, учреждение под номером 5 в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района республики задолжали компании 786 тысяч рублей.

Именно такая сумма указана в иске нижегородской организации, которая та подала в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать колонию №5 банкротом.

К слову, это не единственное подобное исправительное учреждение республики, к которому у компании-истца есть претензии. Дело в том, что в июле этого года поставщик подал такое же заявление о банкротстве в отношении колонии №2. Сумма претензий здесь составила 450 тысяч рублей.

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