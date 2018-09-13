В Марий Эл следователи заинтересовались древним захоронением
Накануне в поселке Красногорский Звениговского района Марий Эл местные жители возле домовладения добывали песок.
В один из моментов копатели наткнулись на человеческие останки. Кости лежали вместе с металлическими украшениями. Этим древним захоронением заинтересовались следователи.
Фото: СУ СКР Марий Эл
- По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются давность захоронения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.
Фото: СУ СКР Марий Эл
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