2018-09-13T10:43:57+03:00
Общество

В Марий Эл следователи заинтересовались древним захоронением

Оно было найдено местными жителями, когда они копали песок [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР Марий ЭлФото: СУ СКР Марий Эл
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Накануне в поселке Красногорский Звениговского района Марий Эл местные жители возле домовладения добывали песок.

В один из моментов копатели наткнулись на человеческие останки. Кости лежали вместе с металлическими украшениями. Этим древним захоронением заинтересовались следователи.

Фото: СУ СКР Марий Эл

Фото: СУ СКР Марий Эл

- По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются давность захоронения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

Фото: СУ СКР Марий Эл

Фото: СУ СКР Марий Эл

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